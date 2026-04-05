05 апреля 2026 в 11:13

Овчинский: более 60 семей переехали в новый дом по реновации в Коптево

Фото: Пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы
В Северном административном округе в районе Коптево 63 семьи переехали в новый дом по реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский. Новостройка расположена по адресу: 3-й Михайловский переулок, 17. Все семьи воспользовались услугой «Помощь в переезде», доступной участникам реновации.

Новый дом рассчитан на 350 квартир. Все они с улучшенной отделкой и не требуют дополнительных затрат на ремонт. Во дворе обустроены безопасные спортивная и детская площадки, а также зона для спокойного отдыха. Недалеко расположены бульвар с семейным парком и летним бассейном, Тимирязевский парк и живописный Дендрологический сад. Также в шаговой доступности находится Большой Садовый пруд с пляжем и пристанью, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

В ноябре 2025 года 208 семьям из трех старых домов в том же квартале предложили переехать в новые квартиры. На сегодняшний день уже более 60 семей отметили новоселье. Территория вокруг комплекса благоустроена и оснащена необходимой инфраструктурой. Первые этажи зданий заняты социально-бытовыми объектами, магазинами и предприятиями сферы услуг, необходимыми для жителей.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в Нагорном районе планируется запуск проекта комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки. Согласившиеся принять участие в проекте москвичи получат гарантии, закрепленные постановлением правительства.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Захаровой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

