Овчинский: более 60 семей переехали в новый дом по реновации в Коптево

В Северном административном округе в районе Коптево 63 семьи переехали в новый дом по реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский. Новостройка расположена по адресу: 3-й Михайловский переулок, 17. Все семьи воспользовались услугой «Помощь в переезде», доступной участникам реновации.

Новый дом рассчитан на 350 квартир. Все они с улучшенной отделкой и не требуют дополнительных затрат на ремонт. Во дворе обустроены безопасные спортивная и детская площадки, а также зона для спокойного отдыха. Недалеко расположены бульвар с семейным парком и летним бассейном, Тимирязевский парк и живописный Дендрологический сад. Также в шаговой доступности находится Большой Садовый пруд с пляжем и пристанью, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

В ноябре 2025 года 208 семьям из трех старых домов в том же квартале предложили переехать в новые квартиры. На сегодняшний день уже более 60 семей отметили новоселье. Территория вокруг комплекса благоустроена и оснащена необходимой инфраструктурой. Первые этажи зданий заняты социально-бытовыми объектами, магазинами и предприятиями сферы услуг, необходимыми для жителей.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в Нагорном районе планируется запуск проекта комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки. Согласившиеся принять участие в проекте москвичи получат гарантии, закрепленные постановлением правительства.