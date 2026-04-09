Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 13:07

В VK рассказали, как зрители относятся к спойлерам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

VK провела исследование об отношении пользователей к спойлерам. Участие в опросе приняли более 1,1 тыс. человек. Согласно полученным данным, 40% пользователей негативно относятся к спойлерам, так как не любят, когда раскрывают сюжетные повороты.

Еще 32% опрошенных заявили, что относятся к спойлерам нейтрально, а 28% респондентов отметили, что относятся к информации о будущем сюжете положительно. 63% респондентов продолжат смотреть фильм или сериал, даже если кто-то расскажет им важные детали сюжета, и только 6% опрошенных готовы отказаться от дальнейшего просмотра из-за случайно полученной информации. Самым распространенным способом защиты от спойлеров стало избегание обсуждений фильма или сериала, еще 17% респондентов заявили, что в период просмотра меньше используют соцсети.

Ранее сообщалось, что дейтинг-сервис «VK Знакомства» и психологическая платформа Alter выяснили: 70% опрошенных россиян считают, что работа с психологом помогает укреплять отношения. Также 45% женщин заявили, что предпочли бы партнера, который был в терапии.

Общество
ВКонтакте
исследования
опросы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.