В VK рассказали, как зрители относятся к спойлерам

VK провела исследование об отношении пользователей к спойлерам. Участие в опросе приняли более 1,1 тыс. человек. Согласно полученным данным, 40% пользователей негативно относятся к спойлерам, так как не любят, когда раскрывают сюжетные повороты.

Еще 32% опрошенных заявили, что относятся к спойлерам нейтрально, а 28% респондентов отметили, что относятся к информации о будущем сюжете положительно. 63% респондентов продолжат смотреть фильм или сериал, даже если кто-то расскажет им важные детали сюжета, и только 6% опрошенных готовы отказаться от дальнейшего просмотра из-за случайно полученной информации. Самым распространенным способом защиты от спойлеров стало избегание обсуждений фильма или сериала, еще 17% респондентов заявили, что в период просмотра меньше используют соцсети.

