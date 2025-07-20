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20 июля 2025 в 12:47

Это печенье съедается за минуту! Секрет в хрустящем арахисе! Ленивый рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арахисовое печенье в шоколаде — просто и восхитительно! Если вы любите сочетание хрустящего арахиса и нежного шоколада, этот рецепт создан специально для вас! Всего несколько доступных ингредиентов — и вы получите ароматное печенье с насыщенным вкусом, которое идеально подойдет к чашечке кофе или станет приятным сюрпризом для близких. Готовится оно настолько просто, что справится даже начинающий кулинар!

Начните с подготовки арахиса — 250 г орехов слегка обжарьте на сухой сковороде до появления легкого аромата, затем измельчите в блендере, но не в муку, а чтобы оставались небольшие кусочки для хруста. В глубокой миске смешайте измельченный арахис, 1 яйцо, 1/3 ч. л. соли, 50 г сахара и 35 г муки. Тесто получится достаточно густым и липким — это нормально. Сформируйте небольшие шарики, слегка приплюсните их и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 12–15 минут до золотистого оттенка.

Пока печенье остывает, приготовьте глазурь: растопите 85 г темного шоколада с 20 мл растительного масла на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Каждое печенье окуните в шоколадную массу наполовину или полейте сверху — здесь можно проявить фантазию! Дайте глазури застыть при комнатной температуре, и ваше печенье готово к дегустации. Хрустящая текстура, насыщенный арахисовый вкус и бархатистая шоколадная глазурь создают идеальную гармонию. Приятного чаепития!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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