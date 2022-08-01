«Это невозможно»: краевед отверг идею переименовать Финский залив Краевед Ерофеев: переименование Финского залива окончательно испортит отношения с финнами

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Переименовать Финский залив в Котлино озеро по инициативе активистов невозможно, отметил член топонимической комиссии и правления Союза краеведов Петербурга Алексей Ерофеев. Название водоема давно закрепилось в истории, а его изменение может стать критической точкой в отношениях России и Финляндии, сообщил он «Невским Новостям».

Этого названия — Котлино озеро — никто уже и не помнит. Финский залив, он и есть Финский залив. Никуда от этого не денешься. Он маркирован уже, в историю вошел как Финский залив. А когда начинаются разговоры о том, что у нас там напряженные отношения с финнами, то можно процитировать Василия Ивановича Чапаева из фильма «Братья Васильевы»: «Все, что было между нами, плюнуть и растереть», — прокомментировал эксперт.

Ерофеев пояснил, что отношения между странами часто бывают нестабильными, но это, как правило, не влияет на топонимы в разных городах мира. К примеру, в Петербурге есть Шведский переулок, а во Франции есть площадь Сталинград. Кроме того, переименованием географических объектов занимаются органы власти, а не топонимическая комиссия.

Это то же самое, если бы предложили переименовать Черное море, потому что у него нетолерантное название: назвать его Афроамериканским или Темноводным. Это невозможно и очень сложно. Да и зачем это делать? — отметил краевед.

Накануне на всемирном портале петиций появилось предложение от активистов Финский залив переименовать в Котлино озеро.

Депутат Госдумы Соловьев ранее назвал странным и смешным предложение переименовать Киевский вокзал. По его мнению, это достаточно странная и удивительная инициатива, которой в текущей геополитической ситуации не стоит уделять внимание. Однако он не исключил, что через какое-то время к этому вопросу могут вернуться.