«Это не лотерея»: адвокат Шевчука оценил шансы на обжалование приговора Адвокат Шевчука Передрук заявил, что доводы защиты являются достаточными для отмены приговора

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Адвокат лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука Александр Передрук в беседе с NEWS.ru оценил шансы на обжалование приговора по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. По его словам, сторона защиты считает свои доводы достаточным основанием для отмены постановления уфимского суда. Ранее Шевчука признали виновным в публичной дискредитации российской армии, ему назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Довольно сложно оценивать шансы, все-таки это не лотерея. Мы считаем, что доводы нашей жалобы должны являться основанием для отмены постановления, дело необходимо прекратить, — заявил Передрук.

Адвокат отметил, что регулярно находится на связи с Шевчуком. Именно музыкант был инициатором подачи жалобы в Верховный суд Башкирии.

В середине мая после концерта в Уфе на Шевчука был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

По данным СМИ, Шевчук задавал зрителям неудобные вопросы, которые могли зародить в них сомнения относительно действий ВС РФ на территории Украины, именно это и стало основной причиной составления административного протокола на музыканта.

Дело против лидера группы «ДДТ» было направлено в Советский районный суд Уфы, затем оно было передано в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству самого Шевчука. После этого санкт-петербургский суд вернул документы в Уфу из-за того, что они были некорректно оформлены.