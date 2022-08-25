Адвокат лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука Александр Передрук в беседе с NEWS.ru оценил шансы на обжалование приговора по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. По его словам, сторона защиты считает свои доводы достаточным основанием для отмены постановления уфимского суда. Ранее Шевчука признали виновным в публичной дискредитации российской армии, ему назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
Довольно сложно оценивать шансы, все-таки это не лотерея. Мы считаем, что доводы нашей жалобы должны являться основанием для отмены постановления, дело необходимо прекратить, — заявил Передрук.
Адвокат отметил, что регулярно находится на связи с Шевчуком. Именно музыкант был инициатором подачи жалобы в Верховный суд Башкирии.
В середине мая после концерта в Уфе на Шевчука был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.
По данным СМИ, Шевчук задавал зрителям неудобные вопросы, которые могли зародить в них сомнения относительно действий ВС РФ на территории Украины, именно это и стало основной причиной составления административного протокола на музыканта.
Дело против лидера группы «ДДТ» было направлено в Советский районный суд Уфы, затем оно было передано в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству самого Шевчука. После этого санкт-петербургский суд вернул документы в Уфу из-за того, что они были некорректно оформлены.