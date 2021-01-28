«Это сенсация»: Соавтор биографии Путина раскрыл тайну «дворца»

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Соавтор биографии президента России Александр Коробко раскрыл тайну так называемого «дворца Путина» в Геленджике.

Это — настоящая сенсация. Был уверен, что рассказа о «провенансе» этого объекта и намёка на его возможную засекреченную функцию будет достаточно. Но люди хотят всё знать. Даже если их любопытство, увы, может нанести ущерб интересам государства. Мы хотели с Крисом Хатчинсом дать эту информацию в нашей книге «Путин. 10 лет спустя», но противники президента продолжают пользоваться деликатностью ситуации, — рассказал «Царьграду» журналист.

Коробко пояснил, что уже намекал на возможную функцию объекта в Геленджике в качестве возможного «убежища» для семьи президента Сирии Башара Асада. Он добавил, что правители, являющиеся стратегическими союзниками России, не смогли бы жить в общежитии на улице. И любые элиты, идущие на сотрудничество с Кремлём, должны быть уверены, что их не только примут в случае вероятной угрозы, но и обеспечат высокий уровень приёма.

Выяснилось, что кроме функции «элитного убежища», объект уже не раз выполнял роль секретного аналога Ливадийского дворца. Там были организованы приёмы, которые переформатировали ряд вещей, например, в Африке и на Ближнем Востоке в пользу России.

По словам Коробко, раскрыть информацию ему разрешили в высшем руководстве Федеральной службы охраны РФ. Он признался, что знал о функции «дворца», об олигархах, которые изначально пытались его подарить государству.

Журналист не стал говорить, был ли он лично в здании, однако отметил, что казино там действительно есть. И его создали по желанию одного из африканских гостей, расположение которого было чрезвычайно важно для России. Шеста для стриптиза во «дворце» нет — это уже фантазии авторов фильма, сказал Коробко.

Он подчеркнул, что из-за того, что Навальный рассказал об объекте, теперь для высоких гостей выберут другую локацию.

19 января Алексей Навальный опубликовал очередное «расследование». В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели 85 млн человек.

В расследовании Навального утверждается, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал расследование качественной «клюквой». По его словам, глава государства не имеет к этому объекту никакого отношения и даже не бывал там. При этом он заявил, что названия помещений «аквадискотека» и «комната грязи» возникли из-за неверного перевода с английского, писал NEWS.ru.