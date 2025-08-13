Это место убивает свеклу за неделю! 90% дачников хранят ее неправильно

90% дачников хранят свеклу неправильно. Рассказываем, какое место убьет корнеплоды за неделю и где лучше всего хранить их.

Свеклу после выкопки нельзя хранить в теплых помещениях, на свету или рядом с яблоками и картофелем — это приведет к быстрой порче корнеплодов! Под прямыми солнечными лучами свекла теряет влагу, становится дряблой и начинает прорастать, а в тепле (выше +4°C) быстро увядает и гниет.

Особенно опасно соседство с яблоками — они выделяют этилен, провоцирующий гниение, а картофель передает свекле лишнюю влагу. Нельзя оставлять урожай на незастекленном балконе зимой — при -2 °C и ниже свекла замерзает, становясь сладковато-водянистой. Также избегайте полиэтиленовых пакетов и герметичных контейнеров — конденсат вызывает плесень.

Идеальные условия: темный подвал с влажностью 85–90% или утепленный ящик на балконе, где корнеплоды пересыпаны песком или опилками.

