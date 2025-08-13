Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Это место убивает свеклу за неделю! 90% дачников хранят ее неправильно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

90% дачников хранят свеклу неправильно. Рассказываем, какое место убьет корнеплоды за неделю и где лучше всего хранить их.

Свеклу после выкопки нельзя хранить в теплых помещениях, на свету или рядом с яблоками и картофелем — это приведет к быстрой порче корнеплодов! Под прямыми солнечными лучами свекла теряет влагу, становится дряблой и начинает прорастать, а в тепле (выше +4°C) быстро увядает и гниет.

Особенно опасно соседство с яблоками — они выделяют этилен, провоцирующий гниение, а картофель передает свекле лишнюю влагу. Нельзя оставлять урожай на незастекленном балконе зимой — при -2 °C и ниже свекла замерзает, становясь сладковато-водянистой. Также избегайте полиэтиленовых пакетов и герметичных контейнеров — конденсат вызывает плесень.

Идеальные условия: темный подвал с влажностью 85–90% или утепленный ящик на балконе, где корнеплоды пересыпаны песком или опилками.

Ранее стало известно, как просушить лук после выкопки, чтобы остался свежим до весны.

свекла
урожай
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
