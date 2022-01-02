«Это бред»: Зюганов оценил идею убрать захоронения лидеров СССР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова убрать с Красной площади в Москве захоронения лидеров СССР. Он назвал инициативу бредом и усомнился в «нормальности» парламентария, сообщает радио «Говорит Москва».

Если с головой плохо, то это на всю оставшуюся жизнь. Нормальные люди не могут так себя вести. Это бред. Провокационный, глупый, омерзительный, — сказал Зюганов.

Ранее Чернышов заявил, что все похороненные у Кремлёвской стены должны «наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами». Он добавил, что следует также перенести из мавзолея останки Владимира Ленина, который «никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию». По словам парламентария, присутствие мемориального кладбища там, где проходят массовые гулянья, кощунственно по отношению к тем, кто там похоронен.

Вопрос о захоронении тела Ленина поднимается периодически. В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что данная тема на повестке дня не стоит и планов относительно выноса тела вождя пролетариата из мавзолея нет.