11 апреля 2026 в 06:00

Этим кексам не нужны ни яйца, ни масло — простой трюк, который творит чудо за 10 минут

Выпечка без муки, масла, яиц и сахара — звучит как кулинарный вызов. Но именно этот парадокс лежит в основе рецепта: спелые бананы и овсяные хлопья сами по себе создают идеальную структуру, насыщенный вкус и делают кексы по-настоящему полезными.

Что понадобится

Мягкие переспелые бананы — 2 шт. (около 300 г), яблочный сок — 100 мл, растительное масло без запаха — 60 мл, овсяные хлопья быстрого приготовления — 150 г, цельнозерновая мука — 100 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сода — 0,5 ч. л., ванильный сахар — 1 ч. л.

Как готовлю

Очищенные бананы поместите в чашу блендера, добавьте яблочный сок и растительное масло. Пробивайте до получения полностью однородной кремообразной массы.

В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты: овсяные хлопья, муку, разрыхлитель, соду и ванильный сахар.

Жидкую банановую смесь влейте к сухим компонентам и аккуратно, но тщательно перемешайте до соединения.

Тесто распределите по силиконовым или смазанным формам, заполняя их на 2/3.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета и сухой лучинки.

Готовые кексы дайте немного остыть в формах, после чего извлеките на решетку.

