SHOT: серия мощных взрывов снова раздалась в российском регионе SHOT: минимум 10 взрывов прогремело в Геленджике и Крымском районе на Кубани

Telegram-канал SHOT сообщил, что минувшей ночью жители Геленджика и Крымского района Краснодарского края стали свидетелями серии громких звуков. По информации канала, около 03:00 по местному времени (совпадает с московским) в регионе прогремело порядка 10 взрывов. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

SHOT уточнил, что в небе со стороны Черного моря очевидцы заметили яркие вспышки. Предварительно, пишет канал, российские средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Официальной информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступало.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны России за неделю уничтожили 2411 дронов. Пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что также нейтрализованы 54 управляемые авиационные бомбы, шесть управляемых ракет «Нептун» и четыре реактивных снаряда HIMARS Вооруженных сил Украины. Российские силы, как указали в военном ведомстве, продолжают успешно защищать рубежи от атак украинских военных на гражданские объекты.