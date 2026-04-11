11 апреля 2026 в 04:07

В России «научат» правильно готовить икру и селедку

РИА Новости: в России разработали ГОСТ на приготовление рыбной икры и селедки

В России появился проект первого ГОСТа, регламентирующего приготовление блюд традиционной русской кухни. Документ, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, содержит четкие рекомендации по технологии приготовления селедки и рыбной икры.

Согласно проекту, селедку следует изготавливать из полностью выпотрошенной рыбы, разделывая ее на филе без кожи и костей, а затем нарезая на небольшие поперечные ломтики. Подавать закуску рекомендуется, полив кусочки рыбы растительным маслом или горчичной заправкой.

Отдельный раздел посвящен икре. В документе дается определение частиковой икры — свежей, соленой или пастеризованной икры из группы рыб «частиковые»: щука, сазан, судак, вобла, тарань, карась, лещ, окунь, сом, сельдь, треска, минтай и другие. Уточняется, что подавать соленую и пастеризованную икру следует как холодную закуску с зеленым или репчатым луком.

Ранее в России был утвержден первый ГОСТ на традиционный бульон, содержащий рекомендации по его приготовлению. Документ определяет бульон как отвар из мяса, птицы, рыбы, дичи, грибов и овощей. Белый готовят из необжаренных ингредиентов, желтый — с обжаренными корнеплодами, а красный — из предварительно обжаренного мяса и овощей.

