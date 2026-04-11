11 апреля 2026 в 05:15

Российская сторона поднимет в ООН вопрос агрессии ВСУ

Москалькова обсудит в ООН удары ВСУ по гражданским объектам на территории РФ

Штаб-квартира ООН
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует поднять вопрос о нарушениях международного гуманитарного права со стороны Вооруженных сил Украины в ходе разговора с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. Встреча запланирована на следующую неделю, сообщает ТАСС.

Это вопросы целенаправленных обстрелов объектов гражданского назначения: школ, предприятий <…>, как правило, в приграничных населенных пунктах, не имеющих отношения к военным действиям, — указала омбудсмен.

По ее словам, Тюрк постоянно докладывает о нарушениях в зоне украинского конфликта. Однако предоставленная Москальковой информация в докладах ООН отражается недостаточно полно, что не может не огорчать Москву. Российский омбудсмен рассчитывает на более объективное освещение этих преступлений в докладах международной организации.

Ранее она рассказала, что Украина подтвердила свою готовность вернуть России пятерых из семи жителей Курской области, которые удерживаются на территории Сумской области. При этом Москалькова добавила, что переговоры продолжаются и не исключен более благоприятный исход.

Власть
Татьяна Москалькова
атаки ВСУ
ООН
