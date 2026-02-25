Зимняя Олимпиада — 2026
Эти творожные «Гусиные лапки» тают во рту — мой секрет нежнейшей выпечки всего из 5 ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
Это классический рецепт, но можно добавить изюм, цедру лимона или корицу в начинку, чтобы каждый раз получать немного новый вкус привычного лакомства.

Смешиваю 200 г творога, 80 г мягкого сливочного масла, 2 желтка, 150 г муки, 5 г разрыхлителя, щепотку соли и ванилин до образования однородного мягкого теста. Убираю его в холодильник на 30 минут — это поможет тесту не липнуть при раскатке. Охлажденное тесто раскатываю в пласт толщиной около 5 мм и вырезаю кружки стаканом.

Каждый кружок обмакиваю с одной стороны в сахар, складываю пополам сахарной стороной внутрь, снова обмакиваю в сахар и складываю еще раз пополам, чтобы получилась треугольная «лапка» с сахарными слоями. Выкладываю заготовки на противень с пергаментом и выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистого цвета и хрустящих сахарных краев.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

