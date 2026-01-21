Эти сырные блины на молоке стали нашим хитом на завтрак — готовятся за 20 минут

Эти сырные блины на молоке стали нашим хитом на завтрак — готовятся за 20 минут

Весь секрет этих блинов в том, что сыр добавляется прямо в тесто, а не используется как начинка. При жарке он равномерно распределяется и плавится, создавая единую сырную структуру по всему блину. Подавайте такие блинчики со сметаной, и вы получите идеальный завтрак для всей семьи.

В миске смешиваю 250 мл молока, 3 яйца, 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Постепенно ввожу 1 стакан муки, тщательно перемешивая до получения однородного теста без комочков.

100 г твердого сыра натираю на средней терке и добавляю в тесто вместе с 30 мл подсолнечного масла. Еще раз хорошо перемешиваю. Выпекаю блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подаю горячими, чтобы сыр внутри оставался тягучим.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.