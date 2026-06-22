Эти шелковые малиновые шарики создадут сплошной цветущий ковер. Идеальный выбор для клумб и цветников

Эти шелковые малиновые шарики создадут сплошной цветущий ковер. Идеальный выбор для клумб и цветников

Гайлардия «Лоллипап красная» — это однолетнее растение, которое за одно лето способно создать в саду настоящий фейерверк красок. С июля до самых заморозков она покрывается плотными махровыми соцветиями-корзинками, напоминающими маленькие помпоны или шарики.

Насыщенный алый оттенок с легкой бархатистостью делает их невероятно выразительными. Высота куста достигает 30–35 см, стебли тонкие, но прочные, с опушенными мягкими волосками листьями. Растение идеально для бордюров, рабаток, групповых посадок и срезки — в вазе цветы сохраняют свежесть до двух недель.

Гайлардия неприхотлива: она любит солнце, засухоустойчива, предпочитает легкие, дренированные почвы. Чтобы продлить цветение, достаточно удалять увядшие соцветия. Это растение дарит ощущение непрекращающегося праздника до глубокой осени.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.