Эти рулетики не могут не нравиться — курочка сочная, а начинка... просто сказка

Эти рулетики не могут не нравиться — курочка сочная, а начинка... просто сказка

Не люблю сухую куриную грудку. Но этот рецепт с беконом, базиликом и сыром — мое спасение.

Ингредиенты

Куриное филе — 4 шт., бекон — 4–8 полосок, сыр гауда — 100 г, сладкий перец — 0,5 шт., базилик — несколько веточек, оливковое масло — 3 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отбиваю куриное филе между двумя слоями пленки до толщины в 1 см. Солю, перчу. Самое сложное — это нарезать сыр толстыми брусками, а перец — полосками. Выкладываю на филе листья базилика, сыр и перец, сворачиваю плотные рулеты. Обматываю каждый беконом и фиксирую деревянными зубочистками. Разогреваю оливковое масло и обжариваю рулеты со всех сторон на сильном огне. Убавляю нагрев и довожу до готовности 15 минут, постоянно переворачивая. Перед подачей вытаскиваю зубочистки и нарезаю рулеты кусочками по 3 см.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Этот рулет с беконом и сыром гауда — просто песня! Внутри все сочное, тягучее, а снаружи — хрустящая корочка. Главный совет: не жалейте базилика, он дает тот самый итальянский шарм. Подавал с овощным салатом — гости съели все до крошки.