Эти мясные корзинки с ананасом и сулугуни исчезают со стола за минуты — готовлю к Новому году и Рождеству регулярно

Эти мясные корзинки созданы для вечеринок! Удобная форма, сочная начинка и неожиданное сочетание фарша с ананасом делают их беспроигрышным вариантом для фуршета или праздничного стола.

500 г фарша смешиваю с одной мелко нарезанной большой луковицей, 2-3 измельченными зубчиками чеснока, одним яйцом, солью и перцем. Тщательно вымешиваю.

Формирую из фарша 12 круглых лепешек и выкладываю их в формочки для маффинов, формируя корзинки с углублением в центре. В половину корзинок кладу по кусочку ананаса из банки, в остальные — кусочек помидора. Сверху каждую корзинку смазываю майонезом и посыпаю 200 г тертого сыра сулугуни. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до готовности мяса и румяной сырной корочки.

