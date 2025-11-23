Международный муниципальный форум стран БРИКС
Эти мясные корзинки с ананасом и сулугуни исчезают со стола за минуты — готовлю к Новому году и Рождеству регулярно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти мясные корзинки созданы для вечеринок! Удобная форма, сочная начинка и неожиданное сочетание фарша с ананасом делают их беспроигрышным вариантом для фуршета или праздничного стола.

500 г фарша смешиваю с одной мелко нарезанной большой луковицей, 2-3 измельченными зубчиками чеснока, одним яйцом, солью и перцем. Тщательно вымешиваю.

Формирую из фарша 12 круглых лепешек и выкладываю их в формочки для маффинов, формируя корзинки с углублением в центре. В половину корзинок кладу по кусочку ананаса из банки, в остальные — кусочек помидора. Сверху каждую корзинку смазываю майонезом и посыпаю 200 г тертого сыра сулугуни. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до готовности мяса и румяной сырной корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

