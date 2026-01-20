Эти грибомбы с тройным фаршем стали нашим хитом — готовлю на всю семью, они нежные и очень сытные

Это блюдо одинаково уместно и на праздничном столе, и в повседневном меню. Оно выглядит эффектно, но готовится из простых ингредиентов, которые всегда под рукой.

600 г смешанного птичьего фарша (куриное бедро + куриное филе + индюшиное филе) смешиваю с мелко нарезанной луковицей, яйцом, солью и специями по вкусу. Грибы и сыр нарезаю небольшими кубиками.

Формирую из фарша небольшие лепешки. В центр каждой выкладываю немного грибов и кубик сыра. Аккуратно защипываю края, формируя аккуратную бомбочку, чтобы начинка осталась внутри. Обваливаю каждую заготовку в панировочных сухарях.

Выкладываю бомбочки на противень с пергаментом и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подаю горячими с любым гарниром.

