Эти эклеры с нежным творожным кремом стали моим коронным десертом — готовятся проще, чем кажется

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Кажется, что эклеры только для профессионалов? Это не так! С этим подробным рецептом вы испечете идеальные воздушные трубочки с первого раза, даже если никогда не работали с заварным тестом.

Для теста в сотейнике соединяю 125 мл молока, 125 мл воды, 100 г сливочного масла и 1 ч. л. сахара, довожу до кипения и полностью растворяю масло. Снимаю с огня, добавляю 150 г муки и возвращаю на средний огонь, активно помешивая, пока на дне не образуется белый слой — примерно 2–3 минуты. Снимаю с огня и остужаю до комнатной температуры, затем постепенно ввожу 4 взбитых яйца, каждый раз тщательно перемешивая до однородности.

Перекладываю тесто в кондитерский мешок и отсаживаю полоски на противень. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30–35 минут до золотисто-румяного цвета, не открывая дверцу первые 25 минут. Готовые эклеры полностью остужаю на решетке. Для крема взбиваю 150 мл холодных сливок с 40 г сахарной пудры до устойчивых пиков, затем добавляю 280 г творога и аккуратно перемешиваю до однородности. Наполняю остывшие эклеры кремом с помощью кондитерского мешка и при желании посыпаю сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Дмитрий Демичев
