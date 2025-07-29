Эти цветы захватят ваш сад — ни за что не сажайте их на даче

Эти цветы захватят ваш сад — ни за что не сажайте их на даче

Некоторые многолетники могут быстро выйти из-под контроля. Они разрастаются агрессивно, подавляют соседей и портят внешний вид клумбы. Лучше заранее узнать, кого стоит избегать, — и не пожалеть о посадке.

В списке «захватчиков» в первую очередь стоит пырей — избавиться от него потом почти невозможно. Зверобой может оккупировать весь участок, если не ограничить корни. Мята хоть и полезна, но в саду ведет себя как сорняк. Будра, будлея и некоторые сорта тысячелистника тоже легко расползаются и мешают другим растениям. Если такие цветы и сажать, то только в отдельные емкости или с мощной подземной преградой.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.