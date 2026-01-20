Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 13:10

Эти блинные роллы с семгой и творожным сыром стали хитом на моем столе — нежные и очень красивые: готовлю к Масленице

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете способ «перезагрузить» блины к Масленице? Этот рецепт превратит их в элегантную закуску. Просто добавьте начинку — и обычные блины станут шедевром.

Для блинного теста смешиваю 0,5 л молока, 1 яйцо, 3 ст. л. растительного масла, 9 ст. л. муки без горки и 0,5 ч. л. сахара. Даю тесту постоять 15 минут, затем жарю тонкие блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

100 г красной рыбы нарезаю тонкими полосками шириной около 1 см. Один огурец очищаю от кожуры и нарезаю длинными брусочками. На остывший блинчик равномерным слоем намазываю 2–3 ст. л. творожного сыра, выкладываю полоски рыбы и огурец.

Аккуратно сворачиваю блин плотным рулетом. Заворачиваю каждый ролл в пищевую пленку и убираю в холодильник на 1 час для охлаждения и уплотнения. Перед подачей нарезаю острым ножом на 6 равных частей.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

