Эти беляши готовятся быстрее, чем вы прочитаете рецепт — настоящее спасение для сытного обеда. Домашний фарш в облаке теста, а какой аромат!

Когда хочется чего-то основательного, по-настоящему домашнего и без изысков, на помощь приходит рецепт беляшей. Это блюдо, которое не требует экзотических ингредиентов, но щедро вознаграждает за труд ароматом и вкусом. Дрожжевое тесто, томящееся в тепле, фарш, который вы сами контролируете на жирность и специи, и итог — румяные шкворчащие пирожки, тающие во рту. Подавайте их со сметаной и зеленью — это классика, которая никогда не подведет.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная высшего сорта — 500 г, вода или молоко теплые — 250 мл, дрожжи сухие активные — 7 г (или 20 г свежих), яйцо куриное — 1 шт., масло растительное — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л. Для фарша: мясо (говядина, баранина или смесь) — 500 г, лук репчатый — крупная головка, вода ледяная — 3-4 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу. Для жарки: масло растительное рафинированное — для фритюра (слой 1-1,5 см).

Как я его готовлю

Мясо, очищенный лук пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой. В фарш добавляем соль, перец и очень важный ингредиент — ледяную воду. Она сделает начинку невероятно сочной. Вымешиваем массу, затем отбиваем фарш о стенки миски.

В теплой воде растворяем дрожжи и сахар, оставляем на 10–15 минут. В глубокой миске смешиваем просеянную муку с солью, делаем углубление, вливаем дрожжевую смесь, добавляем яйцо и растительное масло. Замешиваем мягкое, эластичное, не тугое тесто. Формируем шар, кладем в смазанную маслом миску, накрываем полотенцем или пленкой и ставим в теплое место без сквозняков на 1-1,5 часа, пока объем не увеличится вдвое. Обминаем подошедшее тесто и даем ему отдохнуть еще 15–20 минут.

Делим тесто на 12–14 равных частей, скатываем каждую в шарик, накрываем и оставляем на 5–7 минут. Каждый шарик раскатываем или растягиваем пальцами в лепешку толщиной около 0,5 см, делая края чуть тоньше. В центр кладем 1-1,5 столовые ложки охлажденного фарша. Аккуратно собираем края теста защипляющими движениями к центру, формируя характерные складки, но обязательно оставляем в середине небольшое отверстие. Это ключевой момент!

Разогреваем в глубокой сковороде или сотейнике масло слоем 1-1,5 см до состояния, когда от опущенной деревянной лопатки пойдут пузырьки, но без дыма. Убавляем огонь до среднего. Аккуратно выкладываем беляши отверстием вниз и жарим 4-5 минут до золотистой корочки. Переворачиваем и жарим еще 4-5 минут с другой стороны. Для крупных беляшей можно убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и потомить последние 2-3 минуты для уверенности, что фарш полностью приготовился.

