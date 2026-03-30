30 марта 2026 в 15:29

Эти апельсиновые куриные крылышки — настоящая бомба на любом столе. Хрустящая корочка, нежное мясо, а сверху — цитрусовый соус

Эти крылышки — мой коронный номер, когда собирается компания. Они и горячие хороши, и теплые, даже холодные вкусные.

Что понадобится для крыльев

Беру 1,5 кг куриных крыльев, 3 столовые ложки муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, по чайной ложке паприки и сушеной петрушки, соль и черный перец по вкусу. Для соуса: апельсин, пучок свежего базилика или петрушки, столовая ложка оливкового масла, чайная ложка меда, чайная ложка зернистой горчицы, 30 г пармезана или другого твердого сыра, соль по вкусу.

Как я их готовлю

Куриные крылья промываю, обсушиваю бумажным полотенцем. При желании срезаю лишнюю кожу, удаляю осколки костей. В большой миске смешиваю муку, разрыхлитель, паприку, сушеную петрушку, соль и перец.

Добавляю крылья, тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек покрылся панировкой. Противень смазываю маслом или застилаю пергаментом. Выкладываю крылья в один слой и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 20 минут.

Переворачиваю и запекаю еще 20 минут до золотистой хрустящей корочки. Для соуса апельсин нарезаю дольками, удаляю косточки.

В блендере взбиваю апельсин с оливковым маслом, медом, горчицей, базиликом, тертым пармезаном и солью до однородной консистенции.

Горячие крылышки выкладываю в большую миску, заливаю соусом и тщательно перемешиваю. Подаю сразу, украсив свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

Проверено редакцией
Читайте также
Запекаю курицу с сыром в тесте — «сытные» улитки готовы за 20 минут: к чаю их не остаётся, даже если пеку двойную порцию
Весенний салат с бедрами и овощами: хочется готовить каждый день, заменит ужин или обед
Разминаю творог вилкой и в духовку: творожная запеканка «Пасхальная» — пышнее облака и нежнее чизкейка
Вместо скучных рыбных котлет делаю фрикадельки в сливочном соусе. Сначала в духовку на 5 минут, потом заливаю сыром — и вуаля
Не по-флотски, а по-новому: как за 15 минут превратить фарш в шедевр
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
