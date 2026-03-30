Эти апельсиновые куриные крылышки — настоящая бомба на любом столе. Хрустящая корочка, нежное мясо, а сверху — цитрусовый соус

Эти крылышки — мой коронный номер, когда собирается компания. Они и горячие хороши, и теплые, даже холодные вкусные.

Что понадобится для крыльев

Беру 1,5 кг куриных крыльев, 3 столовые ложки муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, по чайной ложке паприки и сушеной петрушки, соль и черный перец по вкусу. Для соуса: апельсин, пучок свежего базилика или петрушки, столовая ложка оливкового масла, чайная ложка меда, чайная ложка зернистой горчицы, 30 г пармезана или другого твердого сыра, соль по вкусу.

Как я их готовлю

Куриные крылья промываю, обсушиваю бумажным полотенцем. При желании срезаю лишнюю кожу, удаляю осколки костей. В большой миске смешиваю муку, разрыхлитель, паприку, сушеную петрушку, соль и перец.

Добавляю крылья, тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек покрылся панировкой. Противень смазываю маслом или застилаю пергаментом. Выкладываю крылья в один слой и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 20 минут.

Переворачиваю и запекаю еще 20 минут до золотистой хрустящей корочки. Для соуса апельсин нарезаю дольками, удаляю косточки.

В блендере взбиваю апельсин с оливковым маслом, медом, горчицей, базиликом, тертым пармезаном и солью до однородной консистенции.

Горячие крылышки выкладываю в большую миску, заливаю соусом и тщательно перемешиваю. Подаю сразу, украсив свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.