Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 09:20

Эта сырная лепешка — мастхэв для трудяг: экономит время и радует вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырная лепешка на сковороде — это быстрый и вкусный вариант перекуса, который спасет в любой ситуации. Она готовится за 10 минут из простых ингредиентов, которые всегда есть под рукой. Хрустящая корочка снаружи и тянущийся сыр внутри делают это блюдо по-настоящему аппетитным.

Ингредиенты:

  • сыр (моцарелла и чеддер) — 150 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана или майонез — 2 ст. л.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • разрыхлитель — щепотка;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Натрите сыр на терке, смешайте с остальными ингредиентами.
  2. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.
  3. Выложите тесто, формируя лепешку толщиной 1 см.
  4. Жарьте под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны.
  5. Подавайте горячей с зеленью или соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

еда
рецепты
сыры
лепешки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Косметолог раскрыла, как правильно ухаживать за кожей летом
Медведев нашел сходство между соседней страной и Третьим рейхом
Россиянам раскрыли, как получить компенсацию за ДТП с самокатчиком
Боец СВО рассказал о случаях милосердия со стороны ВСУ
Медведев раскрыл, какой будет денацификация Украины
Медведев обвинил Запад в ведении войны против России
Украинцы забыли о патриотизме и начали массово «стучать» на ВСУ
Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 17 июля: отмены и задержки рейсов
Двум командирам ВСУ предъявили обвинения за обстрелы ДНР и ЛНР
В Бутово повязали знаменитую козью шайку
Новое украинское оружие подвергли жесткой критике в России
Врач дала советы, как уберечь промокшего под дождем ребенка от простуды
Видео задержания агента Киева под Воронежем слили в Сеть
В ГД ответили на издевательства мэра Львова над останками советских воинов
Медведев двумя словами оценил заявления о «нападении России»
В Госдуме объяснили, как оградить детей от опасного контента в интернете
Российские подростки стали массово «распинать» себя на крестах
Симоньян объяснила, что не так с идеей штрафовать за поиск запрещенки
В Крыму ответили мэру Львова на идею забрать останки советских воинов
Подростки надругались над девятилетним мальчиком на турбазе
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.