Эта сырная лепешка — мастхэв для трудяг: экономит время и радует вкусом

Сырная лепешка на сковороде — это быстрый и вкусный вариант перекуса, который спасет в любой ситуации. Она готовится за 10 минут из простых ингредиентов, которые всегда есть под рукой. Хрустящая корочка снаружи и тянущийся сыр внутри делают это блюдо по-настоящему аппетитным.
Ингредиенты:
- сыр (моцарелла и чеддер) — 150 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана или майонез — 2 ст. л.;
- мука — 3 ст. л.;
- разрыхлитель — щепотка;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Натрите сыр на терке, смешайте с остальными ингредиентами.
- Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.
- Выложите тесто, формируя лепешку толщиной 1 см.
- Жарьте под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны.
- Подавайте горячей с зеленью или соусом.
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