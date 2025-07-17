Эта сырная лепешка — мастхэв для трудяг: экономит время и радует вкусом

Эта сырная лепешка — мастхэв для трудяг: экономит время и радует вкусом

Сырная лепешка на сковороде — это быстрый и вкусный вариант перекуса, который спасет в любой ситуации. Она готовится за 10 минут из простых ингредиентов, которые всегда есть под рукой. Хрустящая корочка снаружи и тянущийся сыр внутри делают это блюдо по-настоящему аппетитным.

Ингредиенты:

сыр (моцарелла и чеддер) — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

сметана или майонез — 2 ст. л.;

мука — 3 ст. л.;

разрыхлитель — щепотка;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Натрите сыр на терке, смешайте с остальными ингредиентами. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите тесто, формируя лепешку толщиной 1 см. Жарьте под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте горячей с зеленью или соусом.

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