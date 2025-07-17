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17 июля 2025 в 22:15

Чумовой салат с копченым сыром-косичкой: можно язык проглотить, как вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с копченым сыром-косичкой — это взрыв вкусов, где дымные нотки сыра идеально сочетаются со свежестью овощей и пикантностью заправки. Вкус получается насыщенным, с приятной солоноватостью и легкой копченой горчинкой, которая прекрасно оттеняет другие ингредиенты.

Для приготовления нарежьте 200 г копченого сыра-косички тонкими полосками, добавьте 1 огурец, нарезанный соломкой, 1 помидор кубиками, половинку красной луковицы кольцами и горсть рваных листьев салата. Для заправки смешайте 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль и перец по вкусу.

Аккуратно перемешайте все ингредиенты, сверху посыпьте кунжутом или рубленой зеленью — этот чумовой салат с ярким копченым акцентом и хрустящими овощами станет звездой любого стола. Можно язык проглотить от того, как это вкусно!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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