Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 13:04

Эта шоколадная колбаска — тот самый вкус детства, который возвращает в беззаботное время. Ностальгический десерт без выпечки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот десерт — спасение, когда нет времени или желания включать духовку. Все, что нужно: смешал, завернул в пленку и убрал в холодильник. Через 4-6 часов — готов шедевр. Можно сделать с вечера, а утром уже нарезать к чаю.

Что понадобится для шоколадной колбаски

Беру 300 г печенья (лучше песочного, типа «Юбилейного»), 50 г фундука (или любых других орехов), 15 г какао-порошка, 70 г сливочного масла, 180 г сгущенного молока. Для подачи — сахарная пудра.

Как я ее готовлю

Печенье ломаю руками на небольшие кусочки (размером с ноготь или чуть крупнее). Можно слегка прокатать скалкой, но не в крошку. Фундук слегка обжариваю на сухой сковороде до аромата, даю остыть и крупно рублю ножом. В большой миске смешиваю печенье, орехи и какао. Сливочное масло растапливаю (в микроволновке или на плите), смешиваю со сгущенным молоком до однородности. Заливаю жидкую смесь в сухие ингредиенты и тщательно перемешиваю ложкой или руками в перчатках, чтобы масса стала однородной и все кусочки покрылись шоколадной смесью. На пищевую пленку выкладываю полученную массу, формирую плотную колбаску, заворачиваю и закручиваю края, как конфету. Убираю в холодильник на 4-6 часов (лучше на ночь). Перед подачей освобождаю от пленки и посыпаю сахарной пудрой. Нарезаю кружочками и подаю.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Домашние конфеты-рафаэлки: вкуснее магазинных, натуральные и простые
Семья и жизнь
Домашние конфеты-рафаэлки: вкуснее магазинных, натуральные и простые
Забудьте про приторные торты с масляным кремом! Этот бостонский пирог — легкий, нежный, с благородной шоколадной ноткой
Общество
Забудьте про приторные торты с масляным кремом! Этот бостонский пирог — легкий, нежный, с благородной шоколадной ноткой
Порционный салат «Мимоза» по-новому: подаём в стаканах на 8 Марта — нежнее классики и в сто раз интереснее
Общество
Порционный салат «Мимоза» по-новому: подаём в стаканах на 8 Марта — нежнее классики и в сто раз интереснее
Салат «Мимоза» в новом прочтении — нежнейший, простой и вкусный!
Семья и жизнь
Салат «Мимоза» в новом прочтении — нежнейший, простой и вкусный!
Всего 2 ингредиента — и вирусный японский десерт готов! Нежнее, чем чизкейк, и готовится без духовки
Общество
Всего 2 ингредиента — и вирусный японский десерт готов! Нежнее, чем чизкейк, и готовится без духовки
десерты
рецепты
печенье
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пара из Петербурга рискует начать бомжевать в Индии
Почему не работает Telegram сегодня, 7 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 7 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Лондон забил тревогу после удара по базе на Кипре
Выход США из ядерного соглашения озлобил Иран
Минобрнауки обратилось к студентам РФ в ОАЭ из-за войны на Ближнем Востоке
Рябков объяснил, что на самом деле обсуждалось в Женеве с американцами
«Это наше дно»: Крыжовников раскрыл главную проблему российского кино
Врачи провели ювелирную операцию по спасению 93-летней пациентки
Пенсионер «подарил» мошенникам более 11,8 млн рублей
«Полюбил Россию еще больше»: военный о возвращении из украинского плена
Королевская семья Британии: новости, передача трона Уильяму и Миддлтон
Парижский дом высокой моды зарегистрировал товарный знак в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 марта: где сбои в России
В России могут изменить условия свиданий матерей с детьми в СИЗО
Стало известно, с кем Долина проведет 8 Марта
Американского епископа арестовали за трату церковных денег в борделе
В Киеве «бусифицировали» 140-килограммового парня для отправки в штурмовики
«Солдаты просят»: разведчик о повальном голоде в ВСУ
Россиянкам рассказали, опасны ли пробники косметики
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.