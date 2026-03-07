Эта шоколадная колбаска — тот самый вкус детства, который возвращает в беззаботное время. Ностальгический десерт без выпечки

Этот десерт — спасение, когда нет времени или желания включать духовку. Все, что нужно: смешал, завернул в пленку и убрал в холодильник. Через 4-6 часов — готов шедевр. Можно сделать с вечера, а утром уже нарезать к чаю.

Что понадобится для шоколадной колбаски

Беру 300 г печенья (лучше песочного, типа «Юбилейного»), 50 г фундука (или любых других орехов), 15 г какао-порошка, 70 г сливочного масла, 180 г сгущенного молока. Для подачи — сахарная пудра.

Как я ее готовлю

Печенье ломаю руками на небольшие кусочки (размером с ноготь или чуть крупнее). Можно слегка прокатать скалкой, но не в крошку. Фундук слегка обжариваю на сухой сковороде до аромата, даю остыть и крупно рублю ножом. В большой миске смешиваю печенье, орехи и какао. Сливочное масло растапливаю (в микроволновке или на плите), смешиваю со сгущенным молоком до однородности. Заливаю жидкую смесь в сухие ингредиенты и тщательно перемешиваю ложкой или руками в перчатках, чтобы масса стала однородной и все кусочки покрылись шоколадной смесью. На пищевую пленку выкладываю полученную массу, формирую плотную колбаску, заворачиваю и закручиваю края, как конфету. Убираю в холодильник на 4-6 часов (лучше на ночь). Перед подачей освобождаю от пленки и посыпаю сахарной пудрой. Нарезаю кружочками и подаю.

