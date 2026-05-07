День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 07:35

Эта косичка из дрожжевого теста — не просто булочка, а хит для ленивых кондитеров

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять минут на плетение — и у вас на столе шедевр. Секрет в том, что тесто не нужно раскатывать до идеала: просто нарезаете полоски, заплетаете их в косичку и отправляете в духовку. Результат — румяная, воздушная сдоба.

Что понадобится

Мука пшеничная — 450 г, молоко — 250 мл, яйца — 1 шт. + 1 желток для смазки, масло сливочное — 100 г, сахар — 60 г, дрожжи сухие — 7 г, соль — 1 ч. л., крахмал кукурузный — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

В теплое молоко (36–40°C) добавляю 100 г муки, 20 г сахара и дрожжи. Перемешиваю, накрываю, убираю в тепло на 25 минут до пены. В опару вбиваю яйцо, добавляю соль и оставшийся сахар, вливаю растопленное остывшее масло. Перемешиваю.

Муку с крахмалом просеиваю дважды, добавляю в опару частями. Сначала замешиваю миксером, затем — руками, смазанными растительным маслом. Тесто не должно быть забитым. Формирую шар, кладу в смазанную миску, накрываю пленкой, оставляю в тепле на 1–1,5 часа.

Тесто делю на 8 частей, каждую раскатываю в лепешку 5 мм. Смазываю растительным маслом, посыпаю сахаром (или маком, корицей). Сворачиваю рулет, слегка раскатываю, режу ножом вдоль на 3 полоски, не доходя до края. Заплетаю косичку, концы прячу под низ. Выкладываю на пергамент, даю расстояться 25–30 минут. Смазываю желтком, выпекаю при 200°C 20–25 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Общественник ответил, чем нельзя заниматься православным христианам
Общество
Общественник ответил, чем нельзя заниматься православным христианам
В России введут новый порядок аннулирования водительских прав
Общество
В России введут новый порядок аннулирования водительских прав
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Общество
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Кексы-облака для настоящих шокоголиков: никакого сложного декора, только влажное тесто и сюрприз внутри
Общество
Кексы-облака для настоящих шокоголиков: никакого сложного декора, только влажное тесто и сюрприз внутри
Беру творог, манку и ванилин — через 15 минут в микроволновке «Кудряшки»: пышные, румяные и тают во рту, как зефир
Общество
Беру творог, манку и ванилин — через 15 минут в микроволновке «Кудряшки»: пышные, румяные и тают во рту, как зефир
Общество
рецепты
выпечка
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.