Эта косичка из дрожжевого теста — не просто булочка, а хит для ленивых кондитеров

Пять минут на плетение — и у вас на столе шедевр. Секрет в том, что тесто не нужно раскатывать до идеала: просто нарезаете полоски, заплетаете их в косичку и отправляете в духовку. Результат — румяная, воздушная сдоба.

Что понадобится

Мука пшеничная — 450 г, молоко — 250 мл, яйца — 1 шт. + 1 желток для смазки, масло сливочное — 100 г, сахар — 60 г, дрожжи сухие — 7 г, соль — 1 ч. л., крахмал кукурузный — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

В теплое молоко (36–40°C) добавляю 100 г муки, 20 г сахара и дрожжи. Перемешиваю, накрываю, убираю в тепло на 25 минут до пены. В опару вбиваю яйцо, добавляю соль и оставшийся сахар, вливаю растопленное остывшее масло. Перемешиваю.

Муку с крахмалом просеиваю дважды, добавляю в опару частями. Сначала замешиваю миксером, затем — руками, смазанными растительным маслом. Тесто не должно быть забитым. Формирую шар, кладу в смазанную миску, накрываю пленкой, оставляю в тепле на 1–1,5 часа.

Тесто делю на 8 частей, каждую раскатываю в лепешку 5 мм. Смазываю растительным маслом, посыпаю сахаром (или маком, корицей). Сворачиваю рулет, слегка раскатываю, режу ножом вдоль на 3 полоски, не доходя до края. Заплетаю косичку, концы прячу под низ. Выкладываю на пергамент, даю расстояться 25–30 минут. Смазываю желтком, выпекаю при 200°C 20–25 минут.