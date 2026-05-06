Беру творог, манку и ванилин — через 15 минут в микроволновке «Кудряшки»: пышные, румяные и тают во рту, как зефир

Это гениально простой рецепт творожного десерта для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться с духовкой, формами и долгим ожиданием. Никакой выпечки в духовке — просто смешал в кружке и отправил в микроволновку на 5 минут.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, румяные «Кудряшки» с нежнейшей, пористой текстурой, которая буквально тает во рту, как самый лучший зефир. Манка делает структуру мягкой и воздушной, творог дарит сливочную нежность, а ванилин наполняет десерт уютным домашним ароматом.

Они не похожи на обычные сырники — они легче, пышнее и готовятся в разы быстрее. Такие «Кудряшки» идеальны для быстрого завтрака, полдника или перекуса к чаю. Даже ребенок справится с приготовлением, а результат порадует всю семью.

Для приготовления вам понадобится: 200 г мягкого творога (5–9% жирности), 1 яйцо, 3 ст. ложки манной крупы, 2 ст. ложки сахара, щепотка ванилина, щепотка соли, по желанию — изюм или ягоды. В глубокой миске разомните творог вилкой (если любите гладкую текстуру — пробейте блендером). Добавьте яйцо, сахар, ванилин и соль. Хорошо перемешайте. Всыпьте манку и перемешайте до однородности. Добавьте изюм или ягоды, если используете. Оставьте массу на 5–10 минут, чтобы манка набухла. Возьмите силиконовые формочки или обычные кружки, смазанные маслом. Выложите творожную массу, заполняя на 2/3 объема. Поставьте в микроволновку. Готовьте на мощности 700–800 Вт 3–4 минуты. Десерт сильно поднимется — это нормально. Дайте постоять в выключенной микроволновке еще 2 минуты, затем аккуратно переверните формочку на тарелку. Подавайте теплыми со сметаной, йогуртом или медом.

