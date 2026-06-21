Эстерхази с клубникой и мятой в сахаре — самый красивый десерт этого лета, а готовится очень просто

Эстерхази с клубникой и мятой в сахаре — самый красивый десерт этого лета, а готовится очень просто

Забудь про строгие формы и идеальные коржи. Эстерхази собирается на раз-два, а выглядит так, будто ты учился в Париже.

Ингредиенты

Клубника — 1 кг, яйца (белок) — 10 шт., сахар — 250 г, миндальная пудра — 200 г, миндальный крем — 115 г, сыр маскарпоне — 100 г, миндаль (сырой) — 25 г, мята свежая — 2 пучка, ваниль — 0,5 шт., какао-порошок — 1 ч. л., корица молотая — по вкусу.

Как готовлю

Сначала делаю самую красивую часть — листья мяты в сахаре. Окунаю их в слегка взбитый белок, обваливаю в сахаре и оставляю сохнуть на пергаменте.

Тем временем взбиваю 8 белков с оставшимся сахаром до пышной пены, вмешиваю миндальную пудру и выпекаю тонкий корж при 200 °C до румяного цвета. Готовый корж остужаю и безжалостно ломаю на куски произвольной формы — это и есть наш эстерхази.

Для крема просто смешиваю маскарпоне с миндальным кремом и семенами ванили до однородности. На тарелку выкладываю куски безе, щедро покрываю кремом, сверху — свежая нарезанная клубника, жареный рубленый миндаль и те самые сахарные листья мяты.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Самое крутое открытие: листья мяты в сахаре — это не просто украшение, а взрыв вкуса, который идеально оттеняет сладость крема и кислинку клубники. Коржи получились тонкими и хрустящими, даже без идеальной формы. Рекомендую не жадничать с мятой — именно она делает десерт летним и легким.