«Есть вещи страшнее смерти»: Симоньян обратилась к организаторам покушения Симоньян пожелала организаторам покушения исправить свою жизнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главред «России сегодня» Маргарита Симоньян обратилась к молодым людям, готовившим покушение на ее жизнь. В своем Telegram-канале журналистка пожелала арестованным потратить оставшееся время на то, чтобы построить новую жизнь, так как «есть вещи страшнее смерти».

Позор страшнее смерти, предательство, жизнь с ощущением, что ты натворил что-то непоправимое, страшнее смерти. Я желаю вот этим ребятам, которые теперь арестованы, это понять, и чтобы у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому, — сказала Симоньян.

Ранее стало известно, что российские силовики предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. В ходе операции в Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88».

У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что действительно готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение.

Собчак прокомментировала произошедшее с иронией. Журналистка обратила внимание на то, во сколько оценили ее жизнь. Она также поблагодарила сотрудников спецслужб, «если это все правда».