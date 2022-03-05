«Есть советский опыт самолётостроения»: политолог о ситуации в авиации

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что власти будут развивать авиастроение, а также наращивать внутренние авиаперевозки на фоне западных санкций. По словам эксперта, у страны есть все составляющие, чтобы создать свой собственный парк от самолётов и больше не зависеть от лизинга.

У России есть потенциал для того, чтобы создать и произвести свой собственный парк самолётов разных типов. Есть советский опыт, опыт военного самолётостроения. Сложнее сказать, насколько всё, что мы будем производить, будет ли соответствовать мировым стандартам, экологическим, экономическим. Вот с этим могут возникнуть проблемы. Надеюсь, тут помогут нам наши связи с Китаем. Наверное, они могут выправить ситуацию, производство, — считает политолог.

При этом он отметил, что это не тот вопрос, который можно решить за несколько месяцев, потребуется переходный период, с которым могут возникнуть сложности.

24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент РФ намерен отдать под суд всех ответственных за «кровавые преступления» против населения Донбасса.

На фоне спецоперации на Украине ЕС запретил 27 февраля воздушным судам из России пролетать над территорией своих стран. К тому же Европа отказалась от поставок, лизинга, технического обслуживания и страхования российских самолётов, которые составляют большинство авиапарка страны. Соответствующие контракты должны быть расторгнуты до 28 марта.