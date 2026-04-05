Есть пачка творога и пара яиц? Считайте, что кулич к Пасхе обеспечен: аромат невероятный! Соседи думают, что пеку бисквит

Творог в этом куличе — основа. Я беру 9%, мягкий, не сухой. Разминаю вилкой до однородности, добавляю яйца, сахар, ванилин — получается жидкая, ароматная основа.

Что понадобится для кулича

Для теста: 200 г творога (9%, мягкого), 2 яйца, 100 г сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара (или ванилина), 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, горсть изюма или цукатов (50 г). Для глазури: 3 столовые ложки сахарной пудры, 1 столовая ложка лимонного сока. Для украшения: цветная кондитерская посыпка.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180°C. Форму для кулича смазываю маслом, присыпаю мукой или застилаю пергаментом. Изюм промываю, замачиваю в горячей воде на 10 минут, затем обсушиваю и обваливаю в муке. В глубокой миске разминаю творог вилкой до однородной, нежной пасты.

Добавляю яйца, сахар и ванильный сахар, взбиваю венчиком 2–3 минуты до легкой пены. Муку смешиваю с разрыхлителем, просеиваю в творожную массу. Перемешиваю до однородного теста консистенции густой сметаны. Добавляю изюм (или цукаты), еще раз перемешиваю.

Выкладываю тесто в форму (заполняя на 2/3). Выпекаю 35--40 минут до золотистого цвета. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Даю куличу немного остыть в форме, затем вынимаю на решетку. Полностью остужаю.

Для глазури смешиваю сахарную пудру с лимонным соком до густой, однородной массы. Покрываю остывший кулич глазурью, сразу посыпаю цветной посыпкой.

