https://static.news.ru/photo/73264c5c-d3ea-11e9-8a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по заявлению россиянина Сергея Прянишникова. Суд встал на сторону истца в споре о выдаче лицензии в России на воспроизведение спродюсированных им порнофильмов.

Суд пришёл к выводу, что отказ Прянишникову в выдаче лицензии на воспроизведение фильмов затронул его права на свободу выражения мнения, — говорится в документе.

Сергей Прянишников — продюсер эротических и порнографических фильмов из Санкт-Петербурга. У него есть авторское право на полторы тысячи подобных картин.

В 2003 году Прянишников обратился в Министерство печати и массовых коммуникаций с просьбой выдать ему лицензию на показ фильмов, но ему было отказано. Причиной стало то, что мужчина на тот момент участвовал в «следственных мероприятиях, касающихся незаконного производства, рекламы и распространения эротических и порнографических материалов и фильмов».

Прянишников обжаловал это решение в арбитражном суде, однако и эта инстанция вынесла постановление не в его пользу. В постановлении отмечалось, что хоть продюсер не проходил обвиняемым в незаконном производстве и распространении порнографии, он участвовал в допросах в качестве свидетеля по подобному делу. Апелляция на это решение также подтвердила его.

Ранее News.ru писал о том, что ЕСПЧ окончательно обязал Россию заплатить Навальному по делу «Ив Роше».