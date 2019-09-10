Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Суд пришёл к выводу, что отказ Прянишникову в выдаче лицензии на воспроизведение фильмов затронул его права на свободу выражения мнения, — говорится в документе.
Сергей Прянишников — продюсер эротических и порнографических фильмов из Санкт-Петербурга. У него есть авторское право на полторы тысячи подобных картин.
В 2003 году Прянишников обратился в Министерство печати и массовых коммуникаций с просьбой выдать ему лицензию на показ фильмов, но ему было отказано. Причиной стало то, что мужчина на тот момент участвовал в «следственных мероприятиях, касающихся незаконного производства, рекламы и распространения эротических и порнографических материалов и фильмов».
Прянишников обжаловал это решение в арбитражном суде, однако и эта инстанция вынесла постановление не в его пользу. В постановлении отмечалось, что хоть продюсер не проходил обвиняемым в незаконном производстве и распространении порнографии, он участвовал в допросах в качестве свидетеля по подобному делу. Апелляция на это решение также подтвердила его.
Ранее News.ru писал о том, что ЕСПЧ окончательно обязал Россию заплатить Навальному по делу «Ив Роше».