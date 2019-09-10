Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об обязанности России выплатить политику Алексею Навальному компенсацию из-за содержания его под домашним арестом вступило в законную силу.
В арбитраже отклонили запрос российских властей о пересмотре дела, передаёт «
Адвокат политика Ольга Михайлова отметила, что ЕСПЧ впервые принял подобное решение по делу, связанному с домашним арестом в России.
9 апреля 2019 года ЕСПЧ признал помещение Навального под домашний арест в 2014 году нарушением его прав. Международная инстанция обязала РФ выплатить оппозиционеру €20 тысяч в качестве возмещения морального вреда и ещё €2665 в счёт погашения судебных издержек.
Ранее News.ru сообщал, что в 2018 году Навальный получил от РФ более четырёх миллионов рублей компенсации за уголовное преследование по делу «Ив Роше». Денежное возмещение политику также присудил ЕСПЧ.