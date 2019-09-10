https://static.news.ru/photo/a6ba5af0-d3da-11e9-bc90-fa163e074e61_660.jpg Здание суда в Страсбурге Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об обязанности России выплатить политику Алексею Навальному компенсацию из-за содержания его под домашним арестом вступило в законную силу.

В арбитраже отклонили запрос российских властей о пересмотре дела, передаёт « Интерфакс ». Таким образом решение о признании нарушенными прав Наваленного стало окончательным. Сумма выплаты, которая должна быть направлена из бюджета государства, составляет €22,5 тысяч.

Адвокат политика Ольга Михайлова отметила, что ЕСПЧ впервые принял подобное решение по делу, связанному с домашним арестом в России.

9 апреля 2019 года ЕСПЧ признал помещение Навального под домашний арест в 2014 году нарушением его прав. Международная инстанция обязала РФ выплатить оппозиционеру €20 тысяч в качестве возмещения морального вреда и ещё €2665 в счёт погашения судебных издержек.

Ранее News.ru сообщал, что в 2018 году Навальный получил от РФ более четырёх миллионов рублей компенсации за уголовное преследование по делу «Ив Роше». Денежное возмещение политику также присудил ЕСПЧ.