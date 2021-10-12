ЕСПЧ присудил компенсацию отцу срочника, совершившего самоубийство

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить €20 000 (около 1,6 млн рублей) жителю Татарстана Саитгараю Хабирову в качестве моральной компенсации за смерть сына Радика Хабирова. Молодой человек совершил самоубийство в 2006 году, когда проходил срочную службу. При этом ЕСПЧ выяснил, что у него было заболевание, которое исключает призыв, следует из решения, опубликованного на сайте инстанции.

Судьи решили , что Россия нарушила статью о праве на жизнь Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В связи с этим ЕСПЧ присудил отцу моральную компенсацию, а также компенсацию судебных издержек в €17 300 (около 1,4 млн рублей).

Заявитель требовал €100 000 в качестве компенсации морального вреда, — говорится в материалах суда.

Дело длилось больше 15 лет. Молодого человека призвали в армию в 2005 году. Он служил в Саратове, где впервые попытался убить себя после выговора за грязную форму. Позже его перевели в Оренбургскую область, а врачи пришли к выводу, что степень суицидального риска у него «выше среднего».

Хабиров неоднократно пытался сбежать из части, но его возвращали обратно. После этого его перевели в психиатрическое отделение госпиталя и поставили диагноз «расстройство адаптации». Там же ему поставили диагноз, исключающий провождение службы в армии.

22 января 2006 года солдат пожаловался врачам на ухудшение состояния и проблемы со сном. Тогда медики написали в карте, что сознание и память молодого человека не нарушены, а суицидальные мысли он отрицает. Вечером того же дня он попытался совершить самоубийство в туалете.

Ему оказали первую помощь, но срочник впал в кому. Молодого человека перевели в военный госпиталь в Казани, а затем отец забрал его домой. 1 апреля 2007 года он умер, не приходя в сознание.

Сначала Следственный комитет отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства, но это решение было отменено. В декабре 2006 года дело закрыли, так как следователи решили, что никто не несёт ответственности за произошедшее. При этом до призыва в армию у пострадавшего не было психических расстройств.

1 октября ФСБ утвердила перечень сведений, которые не относятся к государственной тайне, но получение которых иностранными государствами, иностранными гражданами и международными организациями может быть «использовано против безопасности» РФ. Всего в документе 60 пунктов, они касаются информирования о любой военной деятельности, а также о работе ФСО, СВР, ФСБ и Роскосмоса. Также в перечне есть пункты об информации, которая касается соблюдения закона в армии. Граждане, передающие эти данные, могут быть признаны иноагентами. Представители СМИ заявили, что это серьёзно затруднит деятельность журналистов.