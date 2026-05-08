Если застоялась баночка варенья, смело готовьте этот нежный рулет: выпекается 25 минут

Нежный рулет с вареньем — это один из простых вариантов ароматной и мягкой домашней выпечки. Воздушное тесто на кефире и тонкий слой густого варенья создают идеальное сочетание. Результат превосходит ожидания!

Для приготовления понадобится: 1 яйцо, 100 г сахара, ванильный сахар, щепотка соли, 60 мл растительного масла, 130 г кефира, 300 г муки, 8 г разрыхлителя, 150 г густого варенья.

Рецепт: яйцо взбейте с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавьте масло и кефир, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 0,5–0,7 см. Равномерно распределите варенье по всей поверхности. Плотно сверните рулет.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпьте сахаром. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25 минут до золотистого цвета. Остудите, нарежьте порционными кусками.

