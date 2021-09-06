«Если совесть осталась»: Памфилова призвала сняться «двойников» Вишневского

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала «двойников» кандидата в депутаты петербургского заксобрания Бориса Вишневского сняться с выборов, пока у них есть такая возможность. Кроме того, она предложила изменить плакаты, на которых эти политики выглядят как Вишневский. Об этом говорится в Telegram-канале ЦИК.

Обращаюсь к этим двум людям, ещё если у вас остатки совести остались — соберите их в узелочек и снимитесь, пока ещё есть возможность сняться, — и Алексей Шмелёв, и Виктор Быков (имена кандидатов до того, как они поменяли их на «Борис Вишневский». — NEWS.ru), — подчеркнула глава ЦИК.

Она предложила избиркому Санкт-Петербурга снять плакат, на котором «двойники» визуально похожи на Вишневского, и заменить его на новый, где будут реальные фотографии кандидатов. Памфилова отметила, что у комиссии ограничены возможности «в связи с тем законом, который есть, ловко они нашли эту дырочку».

Председатель Центризбиркома добавила, что комиссия подготовит предложения на этот счёт для законодателей.

Я надеюсь, что законодатель нас услышит, обратит внимание на эту проблему, я уверена, что наши законодатели не хотят такой конкуренции, это унижает других кандидатов, и всё-таки эту лазейку из закона уберут, — заключила Памфилова.

Два кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга сменили имя и фамилию и стали Борисами Вишневскими — тёзками члена «Яблока». Журналисты связали такое решение с желанием запутать избирателей, которые проголосуют за другого кандидата.

Сам Вишневский в Twitter обратил внимание, что его «двойники» сменили не только имена, но и внешность — отрастили бороду и усы. Памфилова назвала эту ситуацию «позорищем и безобразием».