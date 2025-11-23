Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 12:29

Если никогда не солили сало сами — этот рецепт для вас. Мой секрет в особой смеси специй

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт использует метод сухого посола — самый простой и надежный способ. Сало не получается пересоленным, а специи равномерно пропитывают каждый кусочек, создавая насыщенный вкус.

1,5 кг свежего сала нарезаю удобными брусками толщиной 3–4 см. В отдельной миске смешиваю 6 ст. л. крупной соли, 1 ст. л. сладкой паприки, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. молотого кориандра, 1 ч. л. тмина, 1 ч. л. зерен горчицы, 1/2 ч. л. острого красного перца и 1 ч. л. черного перца.

6 зубчиков чеснока пропускаю через пресс и добавляю в смесь. Тщательно натираю каждый кусок сала полученной ароматной смесью со всех сторон. Плотно укладываю сало в эмалированную или стеклянную посуду, накрываю марлей и оставляю при комнатной температуре на 8–12 часов. Затем убираю в холодильник на 2–3 дня для полной просолки.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

