Ещё восемь депутатов Госдумы госпитализировали с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/10df33c2-023f-11eb-bfe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие семь дней 8 депутатов Госдумы были госпитализированы с заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом на пленарном заседании сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

По словам политика, в прошлый понедельник, 21 сентября, в больницах с коронавирусом находились 10 парламентариев. На данное время с диагностированным заражением COVID-19 госпитализированы уже 18. Володин подчеркнул, что всего с начала пандемии 60 депутатов заболели, переболели или имеют антитела.

Ещё раз прошу вас соблюдать меры предосторожности, выполнять все требования, — цитирует председателя Госдумы РИА Новости.

Ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 1 167 805 человек. За время пандемии от коронавируса скончались 20 545 жителей РФ (+160 за сутки), выздоровели от инфекции 952 399 пациентов (+6479 за сутки).

Как писал NEWS.ru, на территории России и Москвы 29 сентября впервые за последние несколько дней снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа. В столице указанный показатель снизился впервые за прошедшие две недели.