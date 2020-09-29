В Москве впервые за 14 дней снизился коэффициент распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/82043e1e-0233-11eb-860d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России и Москвы 29 сентября впервые за последние несколько дней снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом свидетельствуют подсчёты данных, предоставленных федеральным оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. В столице указанный показатель снизился впервые за прошедшие две недели.

В Москве уровень распространения коронавируса упал с 1,94 до 1,83, а в стране — с 1,21 до 1,2. В каждом из регионов РФ с наибольшим числом заражённых показатель распространения остаётся на уровне выше единицы. Так, в Красноярском крае, Воронежской области и Ростовской области коэффициент составляет 1,03. В Нижегородской области показатель достиг отметки в 1,05, в Подмосковье — 1,06, в Иркутской области — 1,07, а в Санкт-Петербурге — 1,1.

На территории Свердловской области показатель распространения COVID-19 зафиксирован на уровне 1,11, в ХМАО — 1,14, сообщает ТАСС.

Приведённые цифры отражают ситуацию, при которой уровень заболеваемости в России растёт. В начале сентября ежедневно в стране выявлялись более пяти тысяч новых случаев коронавируса. Во вторник, 29 сентября, за прошедшие 24 часа было официально зафиксировано 8232 случая.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован. Регионы, где показатель равен единице или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения. Если же коэффициент составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и ниже — к третьему.

Как ранее передавал NEWS.ru, число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 1 167 805 человек. За время пандемии от коронавируса скончались 20 545 жителей РФ (+160 за сутки), выздоровели от инфекции 952 399 пациентов (+6479 за сутки).