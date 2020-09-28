Первый снег пришел в Новосибирск

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Осадки в Новосибирске 29 сентября впервые за нынешний осенний сезон начали постепенно переходить в снег, однако данная ситуация является нормой для региона в сентябре, сообщила метеослужба Западно-Сибирского управления Росгидромета.

Как отметил представитель ведомства Ренад Ягудин, нынешний первый за осень снегопад не оказался рекордно ранним. Самый ранний снег в Новосибирске был 5 сентября 1968 года. Для региона как температурные значения, так и нынешние объёмы осадков и их форма являются нормой, приводит слова Ягудина РИА Новости.

Снег в последней пятидневке сентября довольно часто наблюдается в Западной Сибири... осадки в виде дождя и мокрого снега, — рассказал он.

Как сообщал NEWS.ru, 26 сентября в Санкт-Петербурге был установлен третий за месяц температурный рекорд — воздух прогрелся до 22,5 градуса.

Тем не менее, 21 сентября в ряд регионов России пожаловал первый снег. В частности, первый снег был зафиксирован в Екатеринбурге, Перми и Архангельской области. В некоторых местах осадки сопровождались дождём.