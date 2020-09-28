Минздрав: в России заняты почти 90% коек для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9f3afd62-01eb-11eb-9841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России уже заняты почти 90% коек, отведённых для пациентов с коронавирусом, однако при необходимости число мест для больных COVID-19 в больницах может быть оперативно увеличено, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По словам представителя министерства, число больничных мест для пациентов с коронавирусом в России уже удалось нарастить до 129 тыс. При этом в период наиболее активного распространения инфекции число коек достигало 184 тыс. Затем часть этих мест перевели в резерв, чем и объясняется нынешняя возможность увеличения числа мест для больных, передаёт ТАСС.

В настоящее время для пациентов с COVID-19 развёрнуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%, — отметил Кузнецов.

Помощник главы министерства добавил, что испытание системы здравоохранения страны на прочность напрямую зависит от ответственности граждан, то есть того, насколько они будут соблюдать рекомендации врачей этой осенью. Так, например, необходимо носить медицинские маски в общественных местах, заботиться о гигиене рук и соблюдать социальную дистанцию. Немаловажным Кузнецов назвал и отказ граждан от посещения людных мест.

Кузнецов уверен, что чем больше жителей России сегодня будут соблюдать эти предписания, тем меньше будет рост заболеваемости COVID-19. Представитель министерства также по традиции призвал обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов недомогания.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин 28 сентября напомнил о необходимости соблюдения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы избежать введения новой масштабной практики ограничений.

Между тем в Москве с 26 сентября уже начали готовить резервные койки для заразившихся коронавирусом. При этом коек для коронавирусных больных становится всё меньше: 14 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России занятость коечного фонда составляет около 80%.

Ранее эпидемиологи Роспотребнадзора спрогнозировали плато второй волны COVID-19 в России в октябре этого года. По данным оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом, за последние сутки 27–28 сентября в столице выявили ещё 2217 новых случаев заражения коронавирусом.