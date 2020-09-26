Путин призвал соблюдать ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин напомнил о необходимости соблюдения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы избежать введения новой масштабной практики ограничений.
По его словам, сейчас намного больше известно о коронавирусе, чем несколько месяцев тому назад и власти знают, как действовать и строить профилактическую работу.
Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной прибегать, я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практики ограничений, — заявил глава государства на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
По его словам, борьба с эпидемией ещё не закончена, поэтому расслабляться и терять бдительность ни в коем случае нельзя.
NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали плато второй волны коронавирусной инфекции в октябре 2020 года. Рост числа случаев COVID-19 продолжается. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражения за сутки, 28 сентября — 8135.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу свойственна сезонность. По её словам, вирус ведёт себя как респираторный.
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