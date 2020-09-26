Путин призвал соблюдать ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/15588f3a-01ad-11eb-9bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин напомнил о необходимости соблюдения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы избежать введения новой масштабной практики ограничений.

По его словам, сейчас намного больше известно о коронавирусе, чем несколько месяцев тому назад и власти знают, как действовать и строить профилактическую работу.

Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной прибегать, я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практики ограничений, — заявил глава государства на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

По его словам, борьба с эпидемией ещё не закончена, поэтому расслабляться и терять бдительность ни в коем случае нельзя.

NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали плато второй волны коронавирусной инфекции в октябре 2020 года. Рост числа случаев COVID-19 продолжается. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражения за сутки, 28 сентября — 8135.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу свойственна сезонность. По её словам, вирус ведёт себя как респираторный.