Попова назвала сезонность характерной чертой коронавируса

https://static.news.ru/photo/5f8cc67e-0195-11eb-b02d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что теперь стал очевидным тот факт, что коронавирусу свойственна сезонность. Поэтому, по её словам, число заболевших будет расти.

Сегодня цифры растут. И мы предполагали, что они будут расти — ровно потому, что вирус ведёт себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность, — рассказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

По её словам, он приходит к нам в большей степени в холодный период года, а в Южном полушарии он наступал очень интенсивно в холодный период года для этой части планеты.

За последние сутки в России выявлено 8135 новых случаев коронавируса. Рост заболеваемости отмечается с 25 сентября. До этого суточный прирост свыше 7 тысяч пациентов не наблюдался с 28 июня. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровели 945 920 человек, писал NEWS.ru.