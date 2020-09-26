Путин сообщил, что борьба с коронавирусом в России ещё не закончена

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гражданам необходимо соблюдать меры безопасности и не терять бдительность, так как борьба с коронавирусом в России ещё продолжается.
Борьба с эпидемией ещё далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя, — цитирует ТАСС Путина.
Открывая заседание президиума Госсовета, президент обратился к жителям России с просьбой помнить о рисках, проявлять осторожность и «максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом».
Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ограничения, запрещающие покупателям находиться в магазинах без средств индивидуальной защиты на фоне роста темпов распространения коронавируса в стране, оправданны.
Ранее эпидемиологи Роспотребнадзора спрогнозировали плато второй волны COVID-19 в России в октябре этого года. По последним данным, рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражений в сутки, 28 сентября — 8135.