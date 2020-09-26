Попова считает запрет на вход в магазины без масок оправданным

https://static.news.ru/photo/17ddbd1c-019d-11eb-9daf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ограничения, запрещающие покупателям находиться в магазинах без средств индивидуальной защиты на фоне роста темпов распространения коронавируса в стране, оправданны.
Целый ряд магазинов, и я сама это видела, просто не впускает внутрь людей без масок, и я думаю, что это тоже оправданные меры. И хорошо, если бы активисты как можно чаще напоминали окружающим, что надо ходить в маске, — приводит РИА Новости слова Поповой.
Как сообщал NEWS.ru, эпидемиолог в Британии допускает возможность третьей волны распространения коронавируса.
Ранее эпидемиологи Роспотребнадзора спрогнозировали плато второй волны COVID-19 в России в октябре этого года. По последним данным, рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражений в сутки, 28 сентября — 8135.