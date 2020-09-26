Попова считает запрет на вход в магазины без масок оправданным

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В настоящее время примерно у каждого четвёртого москвича есть антитела к коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 28 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как заявили в московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса, в городе с начала пандемии инфекцией заразились 287 993 человека, 5180 пациентов скончались, 246 074 смогли выздороветь....