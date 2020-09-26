Британский эпидемиолог допустил третью волну коронавируса

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Мир может столкнуться с третьей волной коронавируса, считает эпидемиолог по инфекционным заболеваниям, профессор Университета Эдинбурга Марк Вулхаус.

Он отмечает, любые самые эффективные меры по сдерживанию болезни не помогут её победить, поэтому до тех пор, пока не будет изобретена вакцина или предложена альтернатива, предотвратить новые волны вспышек COVID-19 не получится.

Сценарий, о котором я говорил раньше, действительно допускает такую возможность. Это ещё одно подтверждение тому, что я говорил раньше. Изоляция сдерживает проблему, но не решает её, — приводит его слова The Sun.

На вопрос о том, есть ли вероятность новой волны эпидемии, он ответил: «Это вполне вероятно».

Вот почему нам нужна какая-то кавалерия на подходе, или альтернатива, если, по вашему мнению, вакцину будут разрабатывать ещё шесть или двенадцать месяцев, или, может быть, два года, главное, что нам нужна альтернатива, — подчеркнул Вулхаус.

Среди возможных альтернатив он назвал массовое тестирование на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не располагают данными, является ли происхождение COVID-19 естественным или искусственным.