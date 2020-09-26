ВОЗ не располагает данными о природе COVID-19

https://static.news.ru/photo/50dd5e14-0194-11eb-b5d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не располагают данными, является происхождение COVID-19 естественным или искусственным. Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что исследования по этой теме ещё продолжаются. Китайские эксперты пригласили ВОЗ поучаствовать в изучении коронавируса.

Исследования продолжаются, и, конечно, очень важно это выяснить. Но сейчас я не могу сказать ничего более, чтобы не подвергать опасности сам процесс. Самое главное, что ВОЗ участвует в этом, — напомнил Клюге.

Он добавил, что в любой момент может возникнуть новая пандемия.

Вопрос только в том когда. Эту пандемию ВОЗ тоже предсказывала и всё же была застигнута врасплох. Поэтому вопрос не в том, будет ли другая пандемия, но как лучше к ней подготовиться, — отметил эксперт в разговоре с ТАСС.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

В настоящее время среди учёных нет консенсуса по поводу происхождения коронавируса. ВОЗ отмечает, что инфекция ещё не настолько хорошо изучена, чтобы делать однозначные выводы. Исследования этого вопроса продолжаются.

Как писал NEWS.ru, генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.

Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юньнань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.