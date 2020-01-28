https://static.news.ru/photo/ac3ef1ce-41c2-11ea-8463-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.

Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом. Новое исследование опровергает эту теорию.

По словам генетиков, анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юннань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.

Примерно половину его генома, в том числе и ту часть, которая кодирует шипы на его оболочке, отвечающие за проникновение в клетки человека, относится к уникальной новой линии коронавирусов, непохожей на другие патогены из подсемейства вирусов, связанных с SARS, — пишут учёные в статье, опубликованной в bioRxiv.

Как писал NEWS.ru, с 27 января Россия остановила приём организованных туристических групп из КНР из-за угрозы распространения заболевания. По последним данным, только за 27 января в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек.