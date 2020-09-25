В Москве начали готовить резервные койки для заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2f5a1294-ff2f-11ea-8626-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве начали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она объяснила такую необходимость ростом числа заражений и ежедневных госпитализаций.

Начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов, — цитирует Ракову ТАСС.

Заммэра отметила, что это позволит обеспечить наличие достаточного объёма коечного фонда.

При этом, подчеркнула она, врачи продолжают в полном объёме оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь гражданам.

Ранее стало известно, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболеваний коронавирусом. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется без особой необходимости не выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.

При этом руководителям предприятий столичный градоначальник посоветовал перевести как можно больше сотрудников на удалёнку и обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

Накануне Собянин сообщил об усложнении ситуации с коронавирусом в столице. Так, ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%. Также 24 сентября столица перешагнула психологическую отметку — за сутки медики выявили более тысячи инфицированных, писал NEWS.ru.